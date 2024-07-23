Сбой случился в мобильном приложении Райффайзенбанка
Мобильное приложение и сайт Райффайзенбанка оказались недоступны из-за сбоя
Пользователи Райффайзенбанка столкнулись с затруднениями при заходе в приложение. Работа сайта возобновилась после сбоя. Об этом сообщило агентство «Прайм».
При открытии мобильного банка можно увидеть сообщение: «Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее».
Также с трудностями столкнулись клиенты Россельхозбанка. В его пресс-службе объяснили происходящее DDoS-атаками.
Некоторое время был недоступен и сайт Росбанка.
«Мы уже знаем о сложностях с доступом к ресурсам Росбанка. Работаем над решением. Приносим наши извинения!» — сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В июне мощнейшая DDoS-атака произошла на сеть МТС. Ее вели одновременно из пяти стран и с 20 тысяч устройств. Однако она оказалась безуспешной, за два часа хакеры так и не смогли взломать оператора.