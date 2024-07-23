Сбой случился в мобильном приложении Райффайзенбанка

Пользователи Райффайзенбанка столкнулись с затруднениями при заходе в приложение. Работа сайта возобновилась после сбоя. Об этом сообщило агентство « Прайм ».

При открытии мобильного банка можно увидеть сообщение: «Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее».

Также с трудностями столкнулись клиенты Россельхозбанка. В его пресс-службе объяснили происходящее DDoS-атаками.

Некоторое время был недоступен и сайт Росбанка.

«Мы уже знаем о сложностях с доступом к ресурсам Росбанка. Работаем над решением. Приносим наши извинения!» — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В июне мощнейшая DDoS-атака произошла на сеть МТС. Ее вели одновременно из пяти стран и с 20 тысяч устройств. Однако она оказалась безуспешной, за два часа хакеры так и не смогли взломать оператора.