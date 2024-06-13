Самая мощная за год DDoS-атака на МТС из пяти стран оказалась безуспешной

Самая мощная за год DDoS-атака на сеть МТС велась одновременно из пяти стран и с 20 тысяч устройств. За два часа хакерам так и не удалось взломать сеть оператора. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании.

«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. <…> [Устройства были] нацелены более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора», — отметили в МТС.

За считанные минуты сработала система мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак «МТС RED». В компании считают, что подготовка была «тщательной и системной». Собеседники агентства отметили, что в целом организаторы таких атак стали скрупулезнее выбирать цель и делать ставку на их объем и интенсивность.

Мощность атаки, о которой идет речь, составила 207 гигабит в секунду. Злоумышленники нацелились на маршрутизатор — если бы нападение оказалась удачным, доступа в интернет лишились бы пользователи в целом регионе.

В 2024 году вдвое выросло количество DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума.