Сбой произошел в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram из нескольких регионов России начали жаловаться на работу приложения. Информацию об этом опубликовал ресурс по отслеживанию проблем в работе сервисов Downdetector .

Сбой в работе произошел во вторник, 8 июля. На нестабильное функционирование мессенджера поступило более 2300 жалоб. Большая часть неполадок была зафиксирована жителями Москвы.

Пользователи Telegram сообщили, что не могут загрузить медиафайлы. Некоторым не удается зайти в аккаунт. Сбои наблюдаются также в Приморском крае, Хакасии, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Орловской и Смоленской областях.

Накануне россияне также сталкивались с проблемами в работе мессенджера. Масштабный сбой зафиксировали в Москве и Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.