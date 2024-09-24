Сбер введет единый способ оплаты лицом

Для всех крупнейших российских банков в 2025 году может появиться единое целевое решение для оплаты с помощью лица по биометрии. Об этом РБК рассказал директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев.
По его словам, биоэквайринг в настоящее время развивают Национальная система платежных карт (НСПК) и Сбер. Биометрией на данный момент может заплатить в терминале банка только клиент Сбера.
Банк уже установил порядка 750 тысяч платежных устройств с функцией считывания биометрии. До конца года по всей стране их количество должно составить не менее миллиона штук.
Ранее стало известно, что Сбер совместно с Единой биометрической системой (ЕБС) прорабатывает создание механизма, который позволит клиенту по биометрии оплачивать товары с маркировкой 18+ вместо предъявления паспорта. Покупатель сможет подтвердить возраст, даже если счет будет привязан к другому банку.
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