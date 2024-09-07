Как Путин. Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Мишустин отдал свой голос на выборах в Мосгордуму в онлайн-формате

Председатель правительства Михаил Мишустин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Председатель правительства зарегистрировался в системе электронного голосования и заполнил бюллетень с компьютера.

Мишустин призвал россиян выполнить свой гражданский долг и сделать выбор в пользу достойных кандидатов на региональных и муниципальных выборах. От волеизъявления избирателей зависит будущее страны, напомнил он.

Ранее с помощью ДЭГ на выборах в Мосгордуму проголосовал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что голосование имеет большое значение для политической стабильности в государстве.