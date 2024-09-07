Как Путин. Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Председатель правительства Михаил Мишустин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщила
пресс-служба кабмина.
Председатель правительства зарегистрировался в системе электронного голосования и заполнил бюллетень с компьютера.
Мишустин призвал россиян выполнить свой гражданский долг и сделать выбор в пользу достойных кандидатов на региональных и муниципальных выборах. От волеизъявления избирателей зависит будущее страны, напомнил он.
Ранее с помощью ДЭГ на выборах в Мосгордуму
проголосовал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что голосование имеет большое значение для политической стабильности в государстве.
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