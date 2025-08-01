Сайт и приложение транспортной компании СДЭК легли из-за сбоя

Downdetector: пользователи пожаловались на сбой сайта и приложения СДЭК

Массовые жалобы начались на работу сайта и приложения транспортной компании СДЭК. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector .

На пике число сообщений о недоступности сайта и приложения достигло 80.

Подавляющее число пользователей заявили о недоступности сайта. Проблемы коснулись клиентов компании из Кабардино-Балкарии, Ульяновской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

В пресс-службе СДЭК подтвердили остановку системы из-за технических работ. Там пояснили, что сбой продолжался всего несколько минут.

«Все системы работают штатно. Команда СДЭК приносит извинения за доставленные неудобства», — заявили в пресс-службе.

В минувший четверг, 31 июля, массовый сбой произошел в мессенджере Telegram, который коснулся пользователей по всему миру. Причиной стало последнее обновление приложения с глобальным поиском по всем каналам и формированием альбомов в историях.