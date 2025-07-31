В Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования .

Основными проблемами стали медленная загрузка сообщений и медиафайлов, а также проблемы с оповещениями. Больше всего жалоб на работу мессенджера поступило из Санкт-Петербурга, Пензы, Волгограда и Астрахани.

По данным портала Downdetector, на проблемы в работе Telegram пожаловались более 3,8 тысячи пользователей из России. До этого стало известно, что Telegram выпустил новое обновление с глобальным поиском, альбомами в историях и другими новшествами.

Накануне пользователи рунета остались без доступа к сервису измерения скорости и качества интернет-соединения SpeedTest.