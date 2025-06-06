Сайт и приложение РЖД восстановили работу после DDoS-атаки

Специалисты восстановили работу сайта и мобильного приложения РЖД после массированной DDoS-атаки. Продажа билетов для пассажиров снова доступна. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании подчеркнули, что отдельные затруднения в работе сайта и приложения еще сохраняются из-за продолжения атаки, которая усилила нагрузку на информационные ресурсы. Но специалисты и профильные организации продолжили работу для обеспечения бесперебойного доступа к сервисам для пассажиров.

В пресс-службе принесли извинения клиентам и подчеркнули, что рассчитывают на их понимание.

Неизвестные хакеры провели DDoS-атаку сайта и мобильного приложения РЖД в пятницу, 6 июня. В пресс-службе перевозчика заявили, что на время сбоев в работе пассажиры могут обратиться за билетами в кассы на станциях и вокзалах, которых искусственно вызванный сбой системы не коснулся.