Сайт и мобильное приложение РЖД легли из-за DDoS-атаки

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале перевозчика.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — уточнили представители компании.

Также в пресс-службе принесли извинения за доставленные неудобства.

С начала этого года РЖД зафиксировали уже 1,5 миллиона кибератак на свою инфраструктуру, напомнило издание News.ru Такие данные ранее приводил заместитель главы холдинга Евгений Чаркин. По его словам, хакеры усилили атаки по средствам защиты информации.