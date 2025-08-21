Код для входа на «Госуслуги» через MAX будет действовать только в России

Одноразовый код для входа на портал «Госуслуги» работает только внутри страны, в отличие от иностранных платформ. Об этом ТАСС рассказал куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Храпунова.

Минцифры России объявили о новой функции в мессенджере MAX. Теперь там можно получать одноразовый код для входа на портал «Госуслуги». Но пока это работает в тестовом режиме.

«Развитие функционала мессенджера MAX получением кода от „Госуслуг“ показывает высокий уровень доверия государства к периметру защиты мессенджера. Важно понимать, что при получении кода в MAX он останется внутри нашей страны, чего не скажешь про иностранные сервисы», — сказала Храпунова.

В июле 2025 года в мессенджере MAX заблокировали 10 тысяч телефонных номеров мошенников. В компании подчеркнули, что мошенники часто выдавали себя за банковских работников, полицейских или представителей государственных служб.

Аккаунты, уличенные в мошенничестве, навсегда блокируются на платформе. Информацию о них центр безопасности мессенджера передает в Минцифры.