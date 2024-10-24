С начала года российские госорганы потратили на VPN 14,1 млрд рублей

Общий объем закупок государственными органами подключений VPN за девять месяцев 2024 года составили 14,1 миллиарда рублей, что на 683% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Закупки».

Эксперт Василий Данильчик при этом отметил, что публичных закупок VPN для работы с заблокированными сервисами и сайтами в России нет. Они проходят через закрытые процедуры, например, для служб, занятых гражданской и государственной безопасностью.

Наибольшие траты на VPN пришлись на департамент информационных технологий Москвы, речь о трех контрактах на 9,8 миллиарда рублей. Поставщиками стали «Ростелеком», «Ситроникс» и «Акадо Телеком».

Часть закупаемых услуг составила покупка сервисов SD-WAN, которые могут управлять маршрутизацией данных и шифровать трафик. Эксперты предположили, что повышение спроса на сервисы VPN связан с увеличением количества DDoS-атак.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предупредил о блокировке провайдерами VPN-роутеров.