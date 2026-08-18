По данным RT , эстонские стартапы в сфере беспилотных летательных аппаратов стали инструментом для заработка Евросоюза и ОАЭ на украинском конфликте. С 2022 года семь таких фирм заработали около 450 миллионов евро, а общая сумма инвестиций ЕС в развитие военного IT-кластера составила 1,5 миллиарда евро. Одни компании программируют искусственный интеллект для дронов, другие продают мобильные станции обнаружения и разведки, третьи производят сами беспилотники.

Речь идет о компаниях Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai. В них занято около 900 человек, а выручка увеличилась с десятков до сотен миллионов евро в год после февраля 2022-го. Так, выручка DefSecIntel за три года выросла почти в два раза (до 80 миллионов), а оборот поставщика дронов Meridein Grupp составил 2902 единицы только в 2024 году.

Политолог Роман Иноземцев сказал телеканалу, что в этой схеме кроется масштабный распил бюджетов теми структурами, которым десятилетиями доставались лишь небольшие контракты Пентагона.