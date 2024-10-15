«Ростелеком» предупредил о возможной блокировке сервисов Google на Android

Российские владельцы девайсов с операционной системой Android могут лишиться доступа к сервисам американской корпорации Google. При желании их легко могут заблокировать, заявил вице-президент «Ростелекома» по IT Дарий Халитов в интервью RTVI .

Он уточнил, что россияне ежедневно пользуются множеством мелких сервисов от Google, которые являются неотъемлемой частью ОС Android — это определение геолокации, прогноз погоды, вызов такси и другие.

«Это все очень сильно зависит на самом деле от сервисов Google Mobile Services, и они могут быть заблокированы», — подчеркнул Халитов и добавил, что российским пользователям нужно быть готовым к этому.

Представитель «Ростелекома» уточнил, что также речь идет практически обо всех сервисах Google, в том числе Google Drive и Gmail. Кроме того, россияне могут перестать получать уведомления банковских и других приложений, так как для их рассылки до сих пор используют push-сервисы от компании Google.

Ранее Google ограничил создание новых аккаунтов в России. А для уже созданных аккаунтов перестало работать подтверждение авторизации через СМС-сообщения.