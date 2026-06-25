«Ростех» завершил испытания полностью отечественной энергоустановки

Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил приемочные испытания полностью локализованной энергоустановки АПН-30, предназначенной для автономного питания малых и средних месторождений углеводородов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Новый агрегат, работающий на газе, может использоваться также для аварийной подачи электроэнергии в жилые дома и на предприятия. До конца года планируется включить АПН-30 в реестр российской продукции.

Установку создали в специальным конструкторском бюро «Турбина» полностью из отечественных материалов и комплектующих. При ее проектировании конструкторы тесно сотрудничали с энергетиками, чтобы удовлетворить их реальные потребности. Этап опытно-промышленной эксплуатации изделие пройдет на газораспределительной станции в Краснодарском крае.

Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация начала серийное производство двигателей ПД-8 для самолетов «Суперджет».