Офшорный вертолет Ми-171А3 сертифицировали после испытаний в Подмосковье

Офшорный вертолет Ми-171А3 сертифицировали в импортозамещенном облике. Росавиация выдала семь одобрений главных изменений конструкции машины. Испытания воздушного судна проходили на территории Подмосковья.

Вертолет Ми-171А3 сертифицировали для перевозки пассажиров и грузов, полетов в сложных погодных условиях, а также взлетов и посадок с площадок, находящихся на возвышении.

«Машина успешно прошла сложнейший цикл испытаний, подтвердив надежность всех систем, включая уникальную российскую авариестойкую топливную систему. Теперь у нас есть собственный офшорный вертолет, способный обеспечить безопасную и эффективную работу на шельфовых месторождениях», — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

Испытания проходили в горах Кабардино-Балкарии, в зимних условиях в Салехарде, а также с посадками на буровую платформу в Каспийском море. При этом проверялись разные режимы полета, включаю имитацию отказа двух двигателей.

«Машина оснащена всем необходимым для продолжительных перелетов над морем: первой в России авариестойкой топливной системой, специальными поплавками и спасательными плотами. Вертолет успешно прошел летные испытания и проверки, подтвердив соответствие всем современным требованиям российских и зарубежных авиационных норм к машинам такого класса», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

До начала летных испытаний вертолет подготовили на стендах, с помощью численного моделирования. Плавучесть и устойчивость при приводнении подтвердили испытаниями в гидроканале ФГУП «ЦАГИ» на открытом водоеме.