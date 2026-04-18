Ростех разработал комплекс цифровой связи для авиации

Холдинг Ростеха «Росэл» создал комплекс цифровой связи, который обеспечивает защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть на борту самолета в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Разработка для авиации позволяет организовать видеоконференцсвязь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств.

Новинку уже используют на Ту-214 коммерческой авиакомпании. Ростех выразил готовность приступить к серийному выпуску комплекса связи.

