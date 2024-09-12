Ростех попросил передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

Ростех направил государству запрос о передаче ему акций Ивановского завода тяжелого станкостроения после того, как суд первой инстанции постановил деприватизировать предприятие. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Однако после этого апелляционный суд отменил решение и оставил завод в руках частных владельцев.

«Мы просим государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать нашей профильной промышленной структуре», — заявили в госкорпорации.

По словам представителей Ростеха, частники раздробили и уничтожили некогда крупнейшее в своей отрасли предприятие страны, поэтому дальнейшее оставление завода в их собственности опасно.

В мае суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил передать Росимуществу акции подмосковного Климовского специализированного патронного завода, принадлежавшие частным лицам.