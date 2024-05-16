Акции Климовского патронного завода передадут Росимущемству | 360°

Важное 16 мая 2024, 04:28 Акции Климовского патронного завода передадут Росимущемству РБК: иск Генпрокуратуры об изъятии акций КСПЗ у частных владельцев удовлетворили РИА «Новости»

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Жуковский районный суд Калужской области принял решение об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ). Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акции предприятия передадут Росимуществу.

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«Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год», — рассказал собеседник РБК.

В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили, что удовлетворены решением суда.

«Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры», — отметили в госкорпорации.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца генерального директора ЗАО «КСПЗ» Игоря Кушникова.

Ранее стало известно, что Центральный банк вслед за Московской биржей обжаловал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритарных акционеров.

Незаконность приватизации СМЗ признали в 2022 году. По иску Генеральной прокуратуры страна получила 89,4% акций завода. Потом Арбитражный суд Пермского края постановил изъять оставшиеся 10,6%, которые выставлялись на Мосбирже.