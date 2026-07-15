Ростех подготовил модульную «Паутину» для защиты заводов от БПЛА

Комплексную модульную защиту инфраструктуры от беспилотников «Паутина» подготовила компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех). Как сообщила пресс-служба госкорпорации, конструкция выдерживает удар летательного аппарата массой до 200 килограммов.

Конструкция представляет собой колонны с силовой сетью и опорами, благодаря которым полностью закрывает объект любой площади. Болтовые соединения позволяют достаточно легко и быстро ее монтировать.

«Решение позволяет защитить нефтехранилища, топливные терминалы, электроподстанции, склады и другие объекты от большинства дальних беспилотников, применяемых противником», — заявил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Конструкция прошла проверку на сейсмологическую устойчивость, и сейчас ее испытывают на стойкость к попаданию беспилотников разных типов. При этом несколько предприятий топливно-энергетического комплекса уже взяли «Паутину» на вооружение.

В ночь на вторник, 14 июля, украинские боевики запустили огромное число беспилотников на промышленную зону Салавата. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, налет не нанес большого ущерба благодаря многоуровневой системе защиты.