Ростех испытал технологию группового применения беспилотников Supercam

Специалисты госкорпорации Ростех разработали и испытали технологию группового применения ударных дронов на базе беспилотников Supercam. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В состав комплекса входят барражирующие боеприпасы самолетного типа с доработанной системой передачи данных, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

«В рамках этой технологии один человек может управлять сразу десятью барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама „опознает“ цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов — в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль», — рассказали в Ростехе.

В перспективе технология поможет преодолевать ПВО противника и гарантированно уничтожать сложные цели.

Ранее Ростех поставил ВС России новую партию комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А».