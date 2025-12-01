Российским операторам связи запретят закупать иностранные сим-карты

С сентября 2026 года операторов связи обяжут использовать только произведенные в России сим-карты. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры.

Ведомство разработало проект приказа, устанавливающий технические требования к сим-картам. Из документа следует, что их операционные системы и криптографические ключи должны быть исключительно отечественными.

В Минцифры отметили, что новые критерии обеспечат производителям условия для создания российских идентификационных модулей.

На сегодняшний день производители чаще применяют зарубежные чипы для сим-карт, поскольку они стоят меньше российских аналогов.

Ранее стало известно, что операторы связи запустили период «охлаждения» сим-карт. Временные ограничения ввели для защиты от беспилотников.