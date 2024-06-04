Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России

Softline: Microsoft отключила доступ к облачным сервисам половине компаний из РФ

Компания Microsoft заблокировала доступ к облачным продуктам некоторым зарегистрированным в России компаниям, с ограничениями столкнулись более половины отечественных фирм. Об этом сообщила горячая линия ГК Softline.

По ее данным, отключения начались с 15 мая. Microsoft ограничила доступ к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP.

«На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации», — указали в Softline.

Компания перевела подписки большинства российских организаций в приостановленный статус. Пользователи, не попавшие под ограничения, пользуются сервисами в прежнем режиме.

Ранее Microsoft утвердил список продуктов к отключению и начал систематически ограничивать корпоративным клиентам доступ к платформам. По информации Softline, каждый день компания блокирует доступ 5–10 заказчикам.