Российский провайдер выпустил роутер нового поколения

Жители Москвы и Подмосковья получили возможность подключить высокоскоростной домашний интернет через роутер нового поколения от МТС. Новые роутеры стандарта Wi-Fi 6 поддерживают передачу данных в 1,5-2 раза выше устройств предыдущего поколения, а также имеют увеличенный радиус действия.

Новые роутеры внешне не отличаются от своих ранних собратьев, но имеют ряд существенных преимуществ: помимо скорости и радиуса действия они имеют более стабильное соединение и лучшую защиту от помех. Также они позволяют подключать одновременно множество пользователей без потери скорости.

Новинка от МТС дает возможность подключить к интернету компьютеры, телевизоры, смартфоны, камеры и умные устройства. Устройство работает в двух диапазонах — 2,4 ГГц со скоростью до 574 Мбит/с и 5 ГГц со скоростью до 2400 Мбит/с. Маршрутизатор сам выбирает канал с оптимальной скоростью для каждого устройства, поддерживая одновременное подключение десятков гаджетов.

«Технология Wi-Fi 6, по которой работает новый роутер МТС, решает проблемы высокой плотности подключенных устройств, что особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством смежных сетей у соседей», — отметил директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Ранее юрист Вадим Виноградов предупредил россиян об ответственности за взлом Wi-Fi-сети соседа. Получение доступа через подбор пароля, использование специальных программ или скрытное подключение может рассматриваться как вмешательство в работу сети и несанкционированный доступ к защищенной информации.