Юрист Виноградов предупредил об ответственности за взлом Wi-Fi-сети соседа

Использование домашней беспроводной сети без ведома владельца может выглядеть как несанкционированное использование чужого ресурса. Однако само по себе подключение к Wi-Fi не всегда является поводом для привлечения к ответственности, сообщил юрист Вадим Виноградов в беседе с RT .

По его словам, если роутер работает без пароля, то граница между разрешенным и запрещенным оказывается размытой. Отсутствие настроек безопасности в таких спорах обычно играет против абонента.

Доступ, полученный путем подбора пароля, применения специальных программ или скрытного подключения, может расцениваться как вмешательство в работу сети и обращение к охраняемой компьютерной информации. В этом случае возможно привлечение нарушителя к ответственности.