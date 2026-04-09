Работу модуля «Наука» на МКС продлят до 2035 года

Эксплуатацию лабораторного модуля «Наука» в российском сегменте Международной космической станции продлят до 2035 года. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

«После завершения эксплуатации МКС рассматривается использование модуля в составе российской орбитальной станции», — объяснил он.

Модуль «Наука» ввели в состав МКС летом 2021 года. Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, тогда как США и остальные партнеры по проекту — до 2030-го.

Заместитель генерального конструктора корпорации «Энергия» Владимир Кожевников отмечал, что Россия в 2028-м начнет строительство орбитальной станции в составе МКС. Спустя два года она отстыкуется и начнет полностью автономный полет. Полноценно проект рассчитывают развернуть на орбите в 2034 году.