Российский истребитель Су-57Э произвел фурор на международной выставке в Индии

«Рособоронэкспорт» заявил об огромном интересе к Су-57Э после премьеры в Индии

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, впервые представленный на международной выставке в Индии, вызвал большой интерес у посетителей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы впервые представляем эту машину в Индии с новой летной программой, которая позволит показать ее высочайшие летно-технические характеристики и убедительное преимущество российского самолета над конкурентами», — сказал он.

По словам Михеева, истребитель особенно заинтересовал Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что компания готова поставлять партнерам истребитель Су-57Э в согласованные контрактом сроки.

Крупнейшая в Индии авиакосмическая выставка Aero India проходит уже в 15-й раз. Во время мероприятия, с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре, Россия представит более 500 образцов продукции военного назначения.

Ранее концерн «Калашников» анонсировал премьеру новейшего зенитного ракетного комплекса «Крона-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет в феврале в Абу-Даби.