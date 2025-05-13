Российские власти продолжат поддерживать развитие электронной торговли
Власти в России будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Электронная торговля — это отдельный большой бизнес, это понятно, и он развивается, и слава Богу», — сказал глава государства.
Он объяснил, что в небольших населенных пунктах по всей России часто пользуются такими услугами — это быстрее и эффективнее. Электронную торговлю нужно поддерживать, подчеркнул президент.
Он добавил, что если такие инструменты применяются для серого импорта, а те предприниматели, которые пользуются льготами, ничего не производят, то в этом нет ничего хорошего с точки зрения поддержки отечественного бизнеса.
В своем выступлении Путин назвал одну из главных экономических проблем. Речь идет о высокой инфляции.