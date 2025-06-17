Подмосковные ученые разработали инновационное противомикробное средство

Исследователи Московского физико-технического института в Долгопрудном разработали инновационное противомикробное средство. Ученые обнаружили, что активные вещества из жира личинок черной львинки обладают мощным антисептическим действием против супербактерий.

Ежегодно внутрибольничные инфекции становятся причиной смерти сотен тысяч людей по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, они связаны с 10% госпитализаций, а смертность от устойчивых к антибиотикам микроорганизмов достигает 30–50%.

Klebsiella pneumoniae — одна из самых опасных бактерий, способная формировать биопленки, что делает ее практически неуязвимой для лекарств и иммунной системы. Она вызывает тяжелые инфекции, включая пневмонию, сепсис, менингит и поражения мочеполовой системы.

«В наших испытаниях даже низкие концентрации (0,125 миллиграмма на миллилитр) экстракта насекомого снижали подвижность бактерий и препятствовали формированию биопленок», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии Института биофизики будущего МФТИ Елена Марусич.

Новый подход основан не на уничтожении бактерий, а на подавлении их патогенности, что снижает риск развития устойчивости.

«Мы предполагаем, что разработанное нами антимикробное средство в жидком виде может быть применено для предобработки медицинского оборудования в профилактических целях борьбы с внутрибольничными микробными инфекциями. Можно будет включить вещество в состав спрея, или замачивать в нем инструменты для стерилизации», — уточнила Марусич.

Ранее жир черной львинки успешно использовали в сельском хозяйстве для защиты растений от грибков. Теперь ученые планируют адаптировать его для медицинских целей.