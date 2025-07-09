Российские специалисты создали компактный локатор для обнаружения малых дронов

Компания НИИ «Вектор» холдинга «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) создала трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), способный обнаруживать малозаметные цели, включая дроны на оптическом волокне. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Главное преимущество новой разработки — отсутствие собственного излучения, что делает локатор невидимым для радиоразведки противника. Устройство работает благодаря анализу сигналов, отраженных от цели, которые изначально были созданы внешними источниками — радио- и телевещательными передатчиками.

«3D ПКЛ анализирует фазу и амплитуду принимаемых сигналов, выдавая точные координаты выявленного источника потенциальной опасности — по азимуту, дальности и высоте. Локатор может „видеть“ легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров», — пояснили в корпорации.

По словам разработчиков, система эффективно выявляет широкий спектр стелс-объектов, включая дроны на оптоволокне, и обеспечивает контроль за воздушным, надводным и наземным пространством охраняемых объектов.

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