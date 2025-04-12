Российские космонавты жестко пошутили над американцами на МКС

Российский экипаж Международной космической станции однажды в шутку предложил американским коллегам покинуть объект. Об этом космонавт Герой Советского Союза Александр Баландин рассказал RT .

«Когда против России санкции начали вводить, российский экипаж якобы потребовал, чтобы американцы покинули ее в течение суток. Не всерьез, конечно», — пояснил он.

Баландин отметил, что в профессии развито чувство юмора — оно помогает справиться с рабочими неурядицами.

«Например, на борту была фонотека, я нашел песенку „У самовара я и моя Маша“. А в ЦУП девушка Маша по научной программе работала. Когда она в выходной день вышла на связь, я сказал: „Маша, послушай!“ — и включил песню. В ответ услышал: „Александр Николаевич, вы меня заставляете краснеть на весь ЦУП!“» — рассказал космонавт.

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