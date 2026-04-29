Российские инженеры создали линейку «умных глаз» для беспилотников

Специалисты холдинга Росэл, входящего в Ростех, разработали линейку камер, которые в любое время суток видят подвижные и стационарные цели. Устройства устанавливаются на наземные, воздушные и надводные БПЛА, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Камеры работают в видимом диапазоне, но часть приборов оборудовали инфракрасными каналами, благодаря чему с помощью них можно вести наблюдение в темное время суток.

Инженеры также включили в две модификации возможность обрабатывать данные нейросетевыми алгоритмами.

«Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора», — подчеркнули в пресс-службе Ростеха.

Камеры можно устанавливать не только на дроны, но и на роботизированные наземные платформы, безэкипажные катера и боевые корабли.

Ранее российские инженеры создали комплекс подавления навигации беспилотников. Разработка защищает от дронов, но не мешает работе гражданской инфраструктуры.