Российские хакеры оставили украинских боевиков без мессенджера

Атака российских хакеров прекратила работу нового мессенджера украинских боевиков Sonata. Об этом сообщил Telegram-канал Mash , предоставив скриншоты с результатами DDoS-бомбардировки.

Авторы публикации пояснили, что при помощи платформы украинские военные докладывали командованию оперативную обстановку и передавали данные о своих передвижениях.

За взломом Sonata стояли хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron, уточнили в Mash. Способ защиты в виде индивидуальных QR-кодов для создания учетной записи платформу на уберег.

Мессенджер создала украинская компания Dolya Communication Systems, состоящая в партнерстве с американской корпорацией Motorola Solutions. Ее разработки используют в своей работе Служба безопасности Украины и Национальная гвардия.

В минувшую субботу, 8 ноября, российские пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Они заявили, что веб-версия платформы прекратила открываться, начались проблемы с отправкой фотографий и видео, а также был сбой в соединении.