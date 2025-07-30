Российские белые масла стали прорывом для отечественной промышленности

Весной 2025 года на заводе «Газпромнефть — смазочные материалы» в Омске началось производство белых масел исключительно из отечественного сырья с максимальной степенью очистки. О технологии производства и областях применения подробно сообщил РБК в специальном проекте.

Такие масла активно используют в фармакологии, медицине, пищевой промышленности, а также при производстве косметики. Однако прежде использовалась только импортная продукция, поскольку ее производство требует уникальных технологий. Теперь компания планирует до конца года импортозаместить до 30% рынка.

«Мы фиксируем стабильный рост интереса к данному продукту, а главное — имеем производственные мощности, чтобы удовлетворить его», — подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Разработать собственную технологию удалось благодаря введенной в эксплуатацию в прошлом году установке гидроизодепарафинизации, обеспечивающей глубокую очистку сырья. Роспотребнадзор подтвердил, что продукция соответствует стандартам.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов назвал старт производства белых масел на отечественном сырье событием государственного масштаба для России.

«Химическая и биологическая нейтральность полученного продукта позволяет нам быть полностью уверенными в его качестве, чистоте и экологичности», — добавил он.