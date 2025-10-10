Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX
Граждане России смогут получить цифровой ID в упрощенном формате через онлайн-платформу MAX с помощью водительских прав на «Госуслугах». Об этом на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis сообщил глава VK Владимир Кириенко, его слова привело РИА «Новости».
Кириенко отметил, что цифровой ID на старте был доступен только по заграничному паспорту и биометрии.
«Совместно с „Госуслугами“ мы запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. Любой пользователь за пару минут может получить его возможности», — сказал он.
Гендиректор VK объяснил, что выпущенный таким способом цифровой ID можно использовать только для подтверждения возраста.
Для оформления пользователю необходимо иметь водительское удостоверение в «Госуслугах».
Ранее стало известно, что с лета в МАХ зарегистрировались более 35 миллионов человек.