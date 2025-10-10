Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX

Россияне смогут оформить цифровой ID в MAX с помощью водительских прав

Граждане России смогут получить цифровой ID в упрощенном формате через онлайн-платформу MAX с помощью водительских прав на «Госуслугах». Об этом на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis сообщил глава VK Владимир Кириенко, его слова привело РИА «Новости» .

Кириенко отметил, что цифровой ID на старте был доступен только по заграничному паспорту и биометрии.

«Совместно с „Госуслугами“ мы запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. Любой пользователь за пару минут может получить его возможности», — сказал он.

Гендиректор VK объяснил, что выпущенный таким способом цифровой ID можно использовать только для подтверждения возраста.

Для оформления пользователю необходимо иметь водительское удостоверение в «Госуслугах».

Ранее стало известно, что с лета в МАХ зарегистрировались более 35 миллионов человек.