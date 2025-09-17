С лета в МАХ зарегистрировались более 35 миллионов человек
Количество зарегистрированных пользователей национального мессенджера Max превысило 35 миллионов человек. Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week, его процитировало РИА «Новости».
«С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек», — сказал Кириенко.
Для сравнения: в начале июня мессенджер начинал со 100-200 тысяч пользователей. Специалисты зафиксировали высокий спрос и активную экспансию в регионах, где к МАХ подключились все возрастные группы.
Ранее в пресс-службе платформы заявили, что пользователи МАХ смогут создать свой цифровой ID, который сможет подтвердить социальный статус, возраст и другие данные. Также с помощью него можно будет приобрести товары, которые продают только совершеннолетним.