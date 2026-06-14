Россияне смогут платить смарт-часами без интернета благодаря Mir Pay
В России скоро можно будет платить за покупки без смартфона и без подключения к интернету. Новый сервис оплаты смарт-часами запустит Национальная система платежных карт во втором полугодии 2026 года, сообщила руководитель направления по развитию мобильных платежей НСПК Екатерина Аккузина, ее слова привел ТАСС.
По словам Аккузиной, работать сервис будет так: пока часы подключены к сети, на их чип заранее загружается вся необходимая информация для платежей. В последствие оплата проходит одним касанием к терминалу — даже если интернета рядом нет.
Чтобы подключить сервис, нужно скачать приложение Mir Pay на часы и привязать карту через NFC или вручную, затем ввести код подтверждения и дать согласие. К новому сервису уже присоединились два банка.
Ранее исследователи из компании Google разработали технологию измерения пульса через камеру смартфона. Для этого не потребуется датчиков, браслетов и специальных приложений.