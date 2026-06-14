Россияне смогут платить смарт-часами без интернета благодаря Mir Pay

В России скоро можно будет платить за покупки без смартфона и без подключения к интернету. Новый сервис оплаты смарт-часами запустит Национальная система платежных карт во втором полугодии 2026 года, сообщила руководитель направления по развитию мобильных платежей НСПК Екатерина Аккузина, ее слова привел ТАСС .

По словам Аккузиной, работать сервис будет так: пока часы подключены к сети, на их чип заранее загружается вся необходимая информация для платежей. В последствие оплата проходит одним касанием к терминалу — даже если интернета рядом нет.

Чтобы подключить сервис, нужно скачать приложение Mir Pay на часы и привязать карту через NFC или вручную, затем ввести код подтверждения и дать согласие. К новому сервису уже присоединились два банка.

Ранее исследователи из компании Google разработали технологию измерения пульса через камеру смартфона. Для этого не потребуется датчиков, браслетов и специальных приложений.