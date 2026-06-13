Новая технология позволит смартфону незаметно измерять пульс владельца каждый день

Исследователи из компании Google разработали технологию измерения пульса через камеру смартфона в момент разблокировки экрана по лицу — без датчиков, браслетов и специальных приложений. Результаты опубликовал научный журнал Nature .

Принцип работы основан на том, что с каждым ударом сердца кровь приливает к сосудам и незначительно меняет оттенок кожи. Человеческий глаз этого не замечает, однако камера смартфона способна фиксировать такие изменения.

За день алгоритм накапливает десятки коротких сеансов, отбрасывает случайные всплески активности после физической нагрузки и формирует данные о пульсе в состоянии покоя.

Погрешность измерений в ходе проверки составила менее 10%, что исследователи сочли хорошим результатом для непрофильной технологии. Вместе с тем эксперты поставили вопрос о том, не откроет ли она возможности для эмоционального таргетинга.

Ранее Google заказала у компании Intel производство более трех миллионов собственных процессоров для искусственного интеллекта.