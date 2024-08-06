«VK Видео» оказалось самым скачиваемым приложением у россиян

VK: число скачиваний VK Видео после замедления YouTube в РФ выросло в 4,5 раза

Фото: РИА «Новости»

Сервис «VK видео» оказался самым скачиваемым приложением среди россиян. Это можно увидеть в приложениях Google Play и AppStore. Как рассказали РИА «Новости» в VK, это произошло после замедления работы YouTube в стране.

«Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений», — заявил собеседник агентства.

В App Store в России видеохостинги «VK Видео» и Rutube обогнали  YouTube по популярности в разделе с бесплатными программами. Они заняли второе и третье место, а американская платформа расположилась на десятой строчке.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин заявил, что YouTube начал медленнее работать из-за деградации кэширующего оборудования, а не из-за принудительной блокировки со стороны российских властей. Так он прокомментировал сообщения о том, что замедление видеохостинга якобы может отразиться на работе мобильной системы Android.

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте