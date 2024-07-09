Россияне ринулись скупать устройства для тапания «хомяка»

«Ведомости»: в России резко вырос спрос на устройства для тапания «хомяка»

Спрос на перкуссионные массажеры вырос на российских маркетплейсах на фоне популярности игры Hamster Kombat. Об этом сообщили «Ведомости».

Устройства появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 года. Массажеры предназначены для разминки мышц, но в карточках товаров на Wildberries говорится, что устройства походят для прокачки Hamster Kombat.

Массажер помогает быстро кликать на изображение хомяка. Уточняется, что спрос на устройства в июне вырос почти втрое по сравнению с маем.

Hamster Kombat представляет собой мини-приложение в Telegram. Суть игры заключается в том, что пользователи должны быстро нажимать пальцем на «хомяка» — тапать. За каждый клик игроку начисляют монеты.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что разработчики Hamster Kombat скоро выпустят свой токен на блокчейне TON. Эта новость воодушевила пользователей.