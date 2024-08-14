Россияне разочаровались в планшетах Apple

Доля продаж планшетов американской корпорации Apple на российском рынке в первом полугодии 2024 года сократилась до 8%. Таким образом фирма потеряла лидерство, уступив первое место китайской компании Honor. Об этом со ссылкой на данные данные компаний — партнеров производителей электроники сообщили «Известия» .

В материале отметили, что теперь планшеты Apple делят второе место с техникой еще одного китайского производителя — Readme. При этом еще годом ранее на долю iPad приходилось 13% всех проданных в России планшетов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии изданию объяснил, что на снижение продаж продукции Apple повлияли высокие цены из-за параллельного импорта. Кроме того, покупатели недовольны удалением российских приложений из AppStore, сложностями пополнения счета во внутреннем магазине экосистемы и недоступностью Apple Pay.

«Возможности пользователей экосистемы Apple в России сейчас сокращаются. А значит, к примеру, для владельца iPhone нет стимулов покупать устройство того же производителя, чтобы воспользоваться единой учетной записью», — заявил Муртазин.

Популярность китайских планшетов он объяснил хорошим качеством и функционалом, который ни в чем не уступает продукции американской корпорации.

Падение популярности гаджетов Apple произошло не только в России. В конце июля американская корпорация выбыла из пяти ведущих продавцов смартфонов на рынке Китая. Первые места достались местным производителем. Лидером рынка стал бренд Vivo. Второе место - компании Oppo.