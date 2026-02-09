Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Россияне массово столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram: за час на работу сервиса поступило 446 жалоб, за сутки — 2405. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404 .

Наибольшие трудности возникли у жителей Махачкалы, у которых не работает ни мобильная, ни десктопная версия мессенджера. Кроме того, много жалоб поступает из Сахалинской области и Хакасии.

Ранее международная система мониторинга NetBlocks зафиксировала массовые перебои в работе соцсети X. Проблемы возникли во время Супербоула в США, при этом они не вызваны локальными отключениями интернета или блокировками в отдельно взятых странах.