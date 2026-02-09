Массовый сбой произошел в соцсети X

Пользователи соцсети Х столкнулись с массовыми перебоями в ее работе. Об этом сообщила международная служба мониторинга Сети NetBlocks .

«Социальная сеть X в настоящий момент испытывает перебои в работе по всему миру», — заявили специалисты.

Проблемы в работе платформы возникли в период проведения финала Национальной футбольной лиги (НФЛ) США, известного как «Супербоул». При этом ошибки не связаны с локальными отключениями интернета в какой-либо отдельной стране или с блокировкой социальной сети на ее территории.

Около двух недель назад массовый сбой случился в работе мессенджера Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с работой мобильного приложения. Владельцы гаджетов не могли открыть программу, а у тех, кому это удалось, не прогружались сообщения. Больше всего обращений поступило от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.