Россияне пожаловались на сбои в работе банков и СБП

В России пользователи столкнулись со сбоями в работе Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Системы быстрых платежей (СБП). Жалобы зафиксировал сервис Downdetector .

Клиенты Альфа-банка сообщают о трудностях в работе сайта и мобильного приложения, а также о проблемах с сервисом. К 11:30 по данным Сбой.рф было зафиксировано 4226 обращений. Большинство обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Новосибирской областей.

«Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-Банка.

Многие клиенты Тинькофф Банка сообщили о проблемах с мобильным приложением и веб-сайтом. Жалобы начали поступать после 10:00 по московскому времени из Москвы, Иркутской, Оренбургской и Свердловской областей.

В прошлый раз сбой в работе Системы быстрых платежей произошел 26 марта. Пользователи не могли открыть мобильное приложение, оплатить покупки на маркетплейсах или перевести деньги на счета из одного банка в другой. Кроме того, сбой зафиксировали также у нескольких банков, в числе которых ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк, Сбер, Ozon-банк, Яндекс Пэй.