Россияне пожаловались на работу Viber

Утром 21 октября пользователи мессенджера Viber пожаловались на проблемы в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ» .

Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из Москвы (21%), Санкт-Петербурга (14%), Самарской области и Краснодарского края (6%), Челябинской и Нижегородской областей (4%), а также Пермского края и Свердловской области (2%).

По состоянию на 11:00 по московскому времени общее число жалоб на сбои в работе Viber достигло 1384. У пользователей нет возможности получать и отправлять сообщения либо полностью не работает приложение.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать мессенджер Telegram для рассылки зараженных вирусами файлов под видом фотографий. Многие пользователи уже стали жертвами этой схемы, они установили себе присланный неизвестными файл с расширением APK.