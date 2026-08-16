Россияне начали массово жаловаться на превращение iPhone в «кирпич»

Россияне начали жаловаться на проблемы с iPhone после установки обновления iOS

Владельцы iPhone в России заметили, что после установки последнего обновления iOS с устройствами начали появляться проблемы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, после установки iOS 26.6 гаджет перестает реагировать на код-пароль для разблокировки.

Устройство начинает работать корректно только после полного сброса до заводских настроек с потерей медиафайлов и приложений.

Одна из пострадавших от обновления рассказала, что поставила iPhone на зарядку, система обновилась ночью самостоятельно.

Утром женщина обнаружила, что телефон просил ввести пароль, но не распознавал его. После неудачных попыток iPhone заблокировался, а на его экране возникла надпись «Телефон недоступен».

Ранее ФАС завела дело против Apple. Американская компания не выполнила требований регулятора об установке национального мессенджера «Макс» и отечественного магазина приложений RuStore.