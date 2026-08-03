ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия RuStore и «Макс» на iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало то, что компания не выполнила требование о предустановке на устройства с iOS отечественного магазина приложений RuStore и национального мессенджера «Макс». Об этом сообщили в ведомстве .

Ранее ФАС выдала Apple предупреждение, потребовав обеспечить выполнение требований российского законодательства о предустановке отечественного программного обеспечения. Служба указала, что на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система.

В ведомстве сообщили, что с 27 июля Apple добавила возможность выбрать российскую поисковую систему. Однако требования в части RuStore и Max компания так и не выполнила.

В связи с этим антимонопольная служба возбудила дело. Если нарушение закона о защите конкуренции подтвердится, Apple грозит штраф.