Россиянам введут лимит сим-карт и потребуют заблокировать лишние

Минцифры разработало проект постановления правительства об изменении правил оказания услуг мобильной связи в России. Операторы проверят заключенные ранее договоры и потребуют от абонентов избавиться от лишних номеров, сообщил «Интерфакс».
Поправки направлены на повышение безопасности, борьбу с мошенничеством и нелегальными сим-картами. При покупке сим-карт абонентов обяжут подтвердить личность. Россияне смогут делать это тремя способами — через «Госуслуги», по паспорту и с помощью биометрии. Для иностранцев Минцифры разрешило только последний вариант.
Во время переходного периода операторам связи предстоит проверить заключенные в прежние годы договоры. Тем, кто обзавелся слишком большим количеством сим-карт — до 20 у россиян и 10 для иностранцев — предложат закрыть лишние, а в случае отказа заблокируют все номера.
Россияне смогут проверить количество имеющихся у них сим-карт в личном кабинете на сайт госуслуг. Там же можно приостановить их обслуживание.
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