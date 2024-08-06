Россияне увидят на «Госуслугах» все оформленные на них SIM-карты

Депутат Хинштейн: на сайте «Госуслуг» у россиян появятся данные о SIM-картах

Госдума приняла законопроект, по которому россияне на сайте «Госуслуги» увидят все оформленные на них договоры с операторами мобильной связи. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах с возможностью в любой момент приостановить их обслуживание», — пояснил Хинштейн.

Документ также ужесточил правила покупки SIM-карт иностранцами.

Подобные меры станут огромным шагом в борьбе с рынком «серых» номеров, которыми пользуются не только мошенники, но и террористы.

Российский рынок серых SIM-карт, по разным оценкам, составляет до десятков миллионов штук, сообщали «Известия». Они не требуют оформления, а потому привлекают людей, которые надеются таким образом обеспечить свою анонимность.

Но мошенники могут получить доступ к данным, используя оформленную на третье лицо SIM-карту. Им не составит труда снять деньги с мобильного счета или получить доступ к приложениям на телефоне.

Ранее Госдума проголосовала за поправку о введении лимита в 20 сим-карт на одно лицо, отмечал RT. Изменениями предложили дополнить закон «О связи».