Оформление парковочных разрешений упростили в Подмосковье

Услугу по оформлению резидентского парковочного разрешения оптимизировали в Подмосковье. В нее добавили три умных сервиса, которые исключают ошибки и делают процедуру еще проще.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, первый сервис исключает повторную подачу заявления, проверяя наличие ранее поданных обращений.

«Второй позволяет выбрать действующее парковочное разрешение из реестра для внесения изменений — без ручного ввода данных. Третий проверяет наличие автомобиля в реестре транспортных средств по госномеру и СТС», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Получить разрешение на бесплатную парковку могут многодетные и приемные семьи, владельцы электромобилей, покупатели абонементов и резиденты.

Услуга доступна на региональном портале. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.