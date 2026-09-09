Россиянам рассказали о главных улучшениях iPhone 18

Новый iPhone 18, по сравнению с предшественником, сохранит диагональ экрана 6,3 дюйма и частоту обновления 120 герц, но Apple может улучшить яркость и энергоэффективность панели. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал основатель проекта «Стандарт-Москва» и эксперт по сертификации оборудования Алексей Тюльпин.

Главным изменением станет процессор A20, который перейдет на двухнанометровую технологию вместо трехнанометровой. Оперативная память вырастет с восьми до девяти или 12 гигабайт, что важно для функций Apple Intelligence. Фронтальная камера получит 24-мегапиксельный сенсор вместо 18-мегапиксельного.

Apple планирует установить собственный модем C2, чтобы снизить зависимость от Qualcomm. В России смартфоны проходят проверку на электромагнитную совместимость, защиту от пыли и влаги, а также безопасность батареи.

С 1 сентября пост генерального директора Apple занял Джон Тернус. До него главой компании с 2011 года был Тим Кук.